Avec Workday Prism Analytics, Workday fournit des informations à forte valeur ajoutée aux dirigeants d'entreprise

PARIS, FRANCE--(Marketwired - Oct 10, 2017) - WORKDAY RISING - Workday, Inc. ( NASDAQ : WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, annonce aujourd'hui la disponibilité de Workday Prism Analytics. Cette nouvelle solution permet aux clients d'agréger n'importe quel type de données - y compris celles issues de Workday ou provenant de sources externes à l'aide d'outils innovants, puis de réaliser de puissantes analyses de leurs données financières et ressources humaines afin de prendre de meilleures décisions stratégiques.

Workday Prism Analytics a été conçu en partenariat avec des clients tels que Christiana Care, Hitachi, Shelter Mutual Insurance, Thomson Reuters et United Technologies Corporation. Cette nouvelle solution offre des capacités d'analyse étendues et approfondies. Elle est parfaitement unifiée aux solutions Workday que sont Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Planning et Workday Benchmarking. Les clients bénéficient ainsi du seul système Cloud leur permettant de planifier, gérer et analyser leurs performances au sein d'un environnement sécurisé.

Davantage de contexte et des analyses approfondies pour de meilleures décisions financières et de gestion des effectifs

Pour faire face à la concurrence dans un environnement toujours plus dynamique, les dirigeants doivent prendre des décisions basées sur des connaissances générées à partir de données issues de l'ensemble de leur entreprise. Cependant, pour beaucoup d'organisations, cela implique que les analystes métiers extraient des données d'une pléthore de sources et systèmes d'enregistrement, puis qu'ils les distribuent vers différents systèmes à des fins d'analyse, de visualisation et de reporting. Du début à la fin, le processus est donc une véritable mosaïque de modèles de sécurité et d'expériences. En conséquence, les dirigeants héritent souvent de rapports d'analyses obsolètes et statiques, manquant de fiabilité, et difficilement accessibles car créés à l'aide d'outils différents des systèmes financiers et RH qu'ils utilisent pour gérer leur entreprise.

Workday Prism Analytics révolutionne ce processus en permettant aux organisations d'accéder et d'analyser l'ensemble des données nécessaires pour répondre aux questions des services financiers et RH, sans sortir des applications Workday en cours d'utilisation.

Les clients peuvent par exemple profiter d'informations plus riches dans une grande variété de scénarios :

Climat RH - Pour mieux gérer l'attrition du personnel, le dirigeant d'une société de nouvelles technologies pourra par exemple visualiser un tableau de bord associant des données régionales sur le phénomène d'attrition (grâce à Workday HCM) avec les résultats d'enquêtes tierces sur l'engagement des employés dans le monde, tout cela sur une simple tablette.

Pour mieux gérer l'attrition du personnel, le dirigeant d'une société de nouvelles technologies pourra par exemple visualiser un tableau de bord associant des données régionales sur le phénomène d'attrition (grâce à Workday HCM) avec les résultats d'enquêtes tierces sur l'engagement des employés dans le monde, tout cela sur une simple tablette. Prévisions financières - Dans un souci d'alignement entre stratégies commerciales et prévisions financières, le directeur général d'une compagnie d'assurance pourra accéder à des rapports mélangeant des données financières dans Workday avec des données de ventes. Il pourra ainsi dégager des taux de croissance à jour, et appréhender les opportunités qui pourraient affecter les futurs revenus.

Dans un souci d'alignement entre stratégies commerciales et prévisions financières, le directeur général d'une compagnie d'assurance pourra accéder à des rapports mélangeant des données financières dans Workday avec des données de ventes. Il pourra ainsi dégager des taux de croissance à jour, et appréhender les opportunités qui pourraient affecter les futurs revenus. Productivité du personnel - Pour obtenir une solide compréhension de l'impact des heures supplémentaires ou absences sur la productivité des employés, le responsable RH d'une société de fabrication industrielle pourra visualiser un tableau de bord associant des informations issues de Workday HCM sur les congés, pauses et repos avec des données sur la production des ateliers en provenance d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement - tout cela depuis son smartphone.

Pour obtenir une solide compréhension de l'impact des heures supplémentaires ou absences sur la productivité des employés, le responsable RH d'une société de fabrication industrielle pourra visualiser un tableau de bord associant des informations issues de Workday HCM sur les congés, pauses et repos avec des données sur la production des ateliers en provenance d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement - tout cela depuis son smartphone. Revenus - Un analyste de la planification financière pour une société de grande distribution pourra examiner des rapports associant des informations financières issues de Workday aux données d'un système de point de vente. Il sera ainsi en mesure d'analyser rapidement la rentabilité par magasin, région ou gamme de produit.

Ces scénarios ne sont que quelques exemples des innombrables capacités de reporting et d'analyse de nouvelle génération offertes aux clients de Workday grâce aux fonctionnalités de Workday Prism Analytics :

Intégration de données - Les clients peuvent charger et synchroniser des données de sources externes et les stocker de façon sécurisée dans le Cloud Workday, où elles peuvent être interrogées, explorées et visualisées au sein d'un catalogue partagé et sécurisé.

- Les clients peuvent charger et synchroniser des données de sources externes et les stocker de façon sécurisée dans le Cloud Workday, où elles peuvent être interrogées, explorées et visualisées au sein d'un catalogue partagé et sécurisé. Préparation de données - Des données brutes issues de n'importe quelle source peuvent être intégrées dans Workday Prism Analytics. Les équipes informatiques et analystes métiers ont alors la possibilité d'utiliser des outils de préparation de données intuitifs et en libre-service afin de les mélanger et de les nettoyer avant de les analyser.

- Des données brutes issues de n'importe quelle source peuvent être intégrées dans Workday Prism Analytics. Les équipes informatiques et analystes métiers ont alors la possibilité d'utiliser des outils de préparation de données intuitifs et en libre-service afin de les mélanger et de les nettoyer avant de les analyser. Gouvernance de données - Les administrateurs disposent d'un contrôle extrêmement poussé leur permettant de faire en sorte que les utilisateurs accèdent aux données adéquates, tout cela grâce à une sécurité au niveau des enregistrements, et en tirant parti du puissant framework de Workday.

- Les administrateurs disposent d'un contrôle extrêmement poussé leur permettant de faire en sorte que les utilisateurs accèdent aux données adéquates, tout cela grâce à une sécurité au niveau des enregistrements, et en tirant parti du puissant framework de Workday. Workday Prism Analytics Engine - Grâce au moteur d'analyse haute performance, les clients peuvent transmettre des informations et des rapports à tous les employés sur n'importe quel navigateur ou appareil mobile via des tableaux de bord, des fiches d'évaluation, des rapports et des feuilles de calcul intégrées.

- Grâce au moteur d'analyse haute performance, les clients peuvent transmettre des informations et des rapports à tous les employés sur n'importe quel navigateur ou appareil mobile via des tableaux de bord, des fiches d'évaluation, des rapports et des feuilles de calcul intégrées. Découverte de données - Les prochaines versions de Workday Prism Analytics permettront aux utilisateurs métiers d'explorer des données et de créer et partager des rapports de façon interactive à l'aide d'un simple clic.

« Aujourd'hui, pour gérer une entreprise engendrant des données, une vue fiable et en temps réel à partir de sources multiples est indispensable », déclare Pete Schlampp, vice-président de Workday Analytics. « Le manque d'intégration entre les systèmes de business intelligence donne naissance à des silos de données. Workday Prism Analytics permet aux dirigeants de trouver rapidement les informations nécessaires, tout cela sans quitter les systèmes financiers et RH qu'ils utilisent pour analyser, prendre des décisions adéquates et tirer leur entreprise vers l'avant. »

« Workday Prism Analytics nous a permis de réunir des données financières, relatives aux sinistres et à nos politiques d'assurance au sein d'une fiche destinée aux cadres dans Workday. Nos dirigeants bénéficient ainsi d'une vision globale de nos indicateurs clés de performance (vis-à-vis des sinistres déclarés après des phénomènes météorologiques, par exemple), et peuvent ensuite s'intéresser aux détails opérationnels de ces activités », déclare Tina Workman, vice-présidente chargée de la comptabilité et trésorière adjointe chez Shelter Insurance. « Le fait d'avoir un tel degré d'information à portée de main nous aide à assurer la maîtrise des risques en continu, à mieux servir nos clients et à rester concentrés sur notre objectif de croissance continue. »

« Aujourd'hui, les organisations sont submergées par des données hébergées dans divers emplacements, ne permettant pas une vue d'ensemble et une analyse pertinente » a déclaré Mark Smith, CEO de Ventana Research. « Les entreprises doivent pouvoir utiliser les données en temps réel. Des solutions novatrices, comme Workday Prism Analytics, suppriment la complexité de l'analyse des données afin d'associer les informations internes et externes pour une analyse et une prise de décision plus stratégique. »

