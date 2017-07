Avis aux média : Association canadienne des chefs de police (ACCP) Programme des conférences de presse et communiqués 112e Conférence annuelle - Montréal (Québec)

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - L'Association canadienne des chefs de police (ACCP) tiendra sa 112e Conférence nationale à Montréal (Québec) du 16 au 19 juillet 2017. La Conférence est organisée conjointement avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Note : L'ACCP fournira un accès à distance permettant aux journalistes de poser des questions grâce à des services de téléconférence, et ce, à chacune des conférences de presse. Les modalités de participation à distance se trouvent ci-dessous.

Pendant la période de la Conférence, les conférences de presse et les communiqués suivants sont prévus :

Le lundi 17 juillet 2017

Conférence de presse* - 10 h 15 - Palais des congrès, pièce 512A

- 10 h 15 - Palais des congrès, pièce 512A L'ACCP entame sa 112 e Conférence annuelle, " La police dans une société numérique - Les risques et les possibilités "

Conférence annuelle, " La police dans une société numérique - Les risques et les possibilités " Le directeur Mario Harel, président de l'ACCP, et le directeur Philippe Pichet (SPVM) discutent du thème et des objectifs de la conférence, en compagnie du surintendant Guy Slater (Service de police de Calgary) et du surintendant Brendan Dodd (Service de police de Windsor), en tant que spécialistes sur le thème de la Conférence

Un communiqué suivra (publié dans www.CACP.ca)

Le mardi 18 juillet 2017

Résolutions adoptées à l'AGA de l'ACCP, avec mise en contexte (publiées dans www.CACP.ca)

Le mercredi 19 juillet 2017

Conférence de presse* - 13 h 45 - Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth - 212, rue Sherbrooke

- 13 h 45 - Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth - 212, rue Sherbrooke L'ACCP conclut sa 112 e Conférence annuelle

Conférence annuelle Le directeur Mario Harel, président de l'ACCP, et le directeur Philippe Pichet (SPVM) discutent de ce qui a été accompli à la Conférence et commentent divers enjeux touchant l'application de la loi au Canada. Ils sont accompagnés du surintendant Guy Slater (Service de police de Calgary) et du surintendant Brendan Dodd (Service de police de Windsor), en tant que spécialistes sur le thème de la Conférence. Des spécialistes d'autres matières seront accessibles aux journalistes.

Un communiqué suivra (publié dans www.CACP.ca)

* Modalités de participation à distance

Les journalistes peuvent participer à distance en procédant comme suit :

Composer le 1-866-835-7775 Taper sur demande le code de la Conférence : 7566761055, puis # Attendre jusqu'à ce que l'animateur intervienne.

L'Association canadienne des chefs de police a été fondée en 1905 et elle représente quelque 1000 dirigeants policiers de toutes les régions du Canada. Elle s'emploie à appuyer et promouvoir l'efficacité dans l'application de la loi ainsi que la protection et la sécurité de la population du Canada. Par l'entremise de ses membres chefs de police et autres hauts dirigeants policiers, l'ACCP représente plus de 90 % du milieu policier au Canada, y compris aux échelons fédéral (GRC), provincial, régional et municipal, au sein des Premières Nations, dans les transports et dans les Forces canadiennes.