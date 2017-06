Avis aux médias : 22e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne

GATINEAU, QUEBEC--(Marketwired - 20 juin 2017) - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne se rencontrent à Gatineau les 22 et 23 juin 2017 dans le cadre de la 22e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français au gouvernement du Yukon, seront les hôtes d'une conférence de presse à la clôture de cette rencontre. Les représentants des médias sont invités pour des prises d'images et à la conférence de presse aux moments suivants :

Le jeudi 22 juin 2017 11h Conférencière invitée : Kim Thúy Les représentants des médias sont invités à assister à la conférence. Lieu : Salle Beethoven Hôtel Hilton Lac-Leamy 3, Boulevard du Casino Gatineau (Québec) 13 h PRISE D'IMAGES - Travaux de la Conférence Photographes et caméramans auront accès à la rencontre afin de prendre des photos et des séquences vidéo avant le début de la Conférence. Lieu : Salle Beethoven Hôtel Hilton Lac-Leamy 3, Boulevard du Casino Gatineau (Québec) Le vendredi 23 juin 2017 11 h 20 CONFÉRENCE DE PRESSE DES MINISTRES Lieu : salle Suzor-Côté Hôtel Hilton Lac-Leamy 3, Boulevard du Casino Gatineau (Québec)

Inscription des médias

Les représentants des médias peuvent s'inscrire directement sur place à compter de 10 h 45, le 22 juin 2017, devant la salle Beethoven, et de 11 h 15, le 23 juin 2017, devant la salle Suzor-Côté.

Les représentants des médias qui ne pourront pas se rendre a╠Ç la conférence de presse des ministres pourront y assister par téléphone. Pour y participer, composez le 1-866-206-0153 - code 7427102# et confirmer auprès de l'agent que vous souhaitez participer à la conférence de presse des ministres sur la francophonie canadienne.

La Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, créée en 1994, est le seul forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. La Conférence travaille pour une francophonie ouverte, dynamique et diversifiée qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Internet de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne à www.cmfc-mccf.ca.