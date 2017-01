Avis aux médias : Ajout de logements de transition à un centre d'hébergement en milieu agricole à Surrey

SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Mme Stephanie Cadieux, ministre des Enfants et du Développement de la famille, un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que des partenaires de la collectivité souligneront la construction et l'agrandissement d'un centre d'hébergement en milieu agricole destiné à des adultes à risque d'itinérance.

Date : 19 janvier 2017 Heure : 13 h Lieu : 17752, Colebrook Road

Surrey (Colombie-Britannique)

V3Z 1C1