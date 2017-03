Avis aux médias : Améliorations apportées à des logements abordables à Red Deer

RED DEER, ALBERTA--(Marketwired - 2 mars 2017) - L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, et un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement assisteront à une annonce de financement pour la réparation et l'amélioration de logements abordables à Red Deer.

Date : 3 mars 2017 Heure : 13 h Endroit : Red Deer 1 3 Hepworth Close Red Deer (Alberta)