Avis aux médias : Annonce d'un don important destiné à la recherche au Musée canadien de la nature

le jeudi 23 février à 10 h

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Le Musée canadien de la nature convie les médias à une annonce spéciale concernant le don philanthropique le plus important de son histoire. Un investissement de plusieurs millions de dollars sera consacré à la recherche du Musée sur la biodiversité et à ses efforts visant à préserver, à documenter et à comprendre les nombreuses espèces qui peuplent le Canada et les autres parties du monde.

QUOI : Annonce d'un don philanthropique de premier plan au Musée canadien de la nature. Rencontrez les donateurs et découvrez les nouvelles avenues de recherche que le fonds financera. Admirez des spécimens des collections du Musée illustrant la découverte des espèces et les espèces à risque.

QUAND : Le jeudi 23 février de 10 h à 11 h. Allocutions (dont un aperçu des projets financés par le don), suivies d'une période d'entrevues et de photographies.

QUI :

Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature

Mark Graham, Ph. D., V.-P., Recherche et collections, Musée canadien de la nature

Bob Anderson, Ph. D., directeur du Centre de découverte et d'étude des espèces du Musée

Donateurs du fonds qui permettra de considérables transformations.

Scientifiques et conservateurs du Musée.

OÙ : Rotonde, 1e étage, Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa (coin Metcalfe)

RSVP : media@mus-nature.ca ou 613-566-4781

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de plus de 14 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca. Hébergées au Campus du patrimoine naturel à Gatineau, au Québec, les équipes de recherche du Musée se distinguent dans plusieurs domaines, notamment la découverte et l'étude des espèces ainsi que l'exploration et l'étude de l'Arctique.