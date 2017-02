Avis aux médias : Appui du gouvernement du Canada à cinq entreprises hautement innovantes de Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, procédera à l'annonce de contributions financières à EddyFi NDT inc, Optel, IngéniArts Technologies inc, Laserax inc. et Dizal inc.

Des représentants des entreprises seront sur place pour présenter leurs projets.

Date : Le mardi 28 février 2017 Heure : 13 h Lieu : EddiFy NDT inc 2800, rue Louis-Lumière, bureau 100 Québec (Québec) G1P 0A4

