Avis aux médias : Assemblée publique annuelle 2017 de la SADC - Table ronde sur la littératie financière

Pour souligner le 50e anniversaire de la SADC, notre assemblée publique annuelle se tiendra sous forme de table ronde où des invités de différentes générations s'exprimeront sur l'importance que les Canadiens accordent à la protection de leurs dépôts.

Michèle Bourque, présidente et première dirigeante de la SADC, ainsi que Lucie Tedesco, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, accueilleront un représentant de la génération Y et un de la génération X, ainsi qu'un baby-boomer. Elles leur demanderont ce que la SADC représente pour leur génération et leur poseront d'autres questions sur la protection des dépôts et d'autres sujets d'ordre financier.

Les médias et le public sont conviés à assister à l'assemblée, et pourront poser des questions aux invités de la table ronde.

Les détails :

mercredi 8 février 2017

en anglais : 10 h HNE

en français : 11 h HNE

en personne : ZoomerPlex, 70, avenue Jefferson

Toronto (Ontario) (RSVP : info@sadc.ca)

Au sujet de la SADC

La Société d'assurance-dépôts du Canada est une société d'État fédérale qui encourage la stabilité du système financier canadien en fournissant une assurance contre la perte des dépôts assurables détenus par ses institutions membres, en cas de faillite de l'une d'entre elles. Les dépôts assurables sont automatiquement protégés jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie assurée, par institution membre. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit sous réglementation fédérale, des sociétés de fiducie et des sociétés de prêt qui acceptent des dépôts, ainsi que des associations soumises à la Loi sur les associations coopératives de crédit qui acceptent des dépôts. La SADC finance ses activités à même les primes que lui versent ses institutions membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics.