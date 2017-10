Avis aux médias : Bombardier accueillera des dignitaires à Mirabel pour rencontrer les employés

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 oct. 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) a annoncé que le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le Secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle du Royaume-Uni, Greg Clark, le président exécutif d'Airbus, Dr. Thomas Enders et le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, visiteront l'usine de Bombardier à Mirabel pour y rencontrer des employés le vendredi 20 octobre à 14 h, heure de l'Est.

Les dignitaires s'adresseront aux employés et discuteront du nouveau partenariat conclu entre Airbus et Bombardier dans le cadre du programme C Series.

DATE : vendredi 20 octobre 2017 HEURE : 14 h, heure de l'Est EMPLACEMENT : 13100 Henri-Fabre

Mirabel, Québec

Canada J7N 3C6

Les représentants des médias devraient arriver sur le site à 13 h 45 au plus tard afin d'assister à l'événement.

