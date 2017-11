Avis aux médias : Bombardier tiendra un point de presse

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 nov. 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) tiendra un point de presse sur l'accélération des opérations de finition intérieure des avions Global 7000 et l'inauguration du Centre d'excellence de Bombardier.

Pour l'occasion, le président et chef de la direction de Bombardier Inc., Alain Bellemare, sera accompagné de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.