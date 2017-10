Avis aux médias-DEFI CHAINE DE VIE : Une chaîne humaine qui grimpe pour la vie sur 14 montagnes en simultanée

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 oct. 2017) - C'est dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe que se déroulera le DÉFI CHAÎNE DE VIE le 14 octobre à Montréal et le 15 octobre dans 13 autres régions du Québec. La population est invitée à se joindre à ce bel événement familial pour venir gravir une montagne et créer un mouvement ralliant toutes les personnes touchées de près ou de loin par le don d'organes.

On estime qu'environ le quart des familles de donneurs potentiels hésitent encore à autoriser le don d'organes, souvent parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aborder ce sujet avec l'être cher. Afin de les aider à mieux comprendre ce qu'est le don d'organes, un projet novateur du nom de CHAÎNE DE VIE a été mis sur pied dans les écoles secondaires du Québec afin de faire des jeunes de 15-16 ans des ambassadeurs de la discussion en famille sur cette importante question. À ce jour, ce sont plus de 50 000 jeunes qui ont été touchés par le message de CHAÎNE DE VIE. Les fonds recueillis lors du DÉFI serviront à poursuivre son déploiement dans les écoles.

QUAND : Le 14 octobre de 10 h à midi QUOI : Allocution des membres de l'Équipe-Étendard et ascension de la montagne pour aller planter le drapeau CHAÎNE DE VIE au sommet et former un grand cœur qui sera filmé par hélicoptère. Le public est invité à appuyer l'équipe en faisant un don ou en grimpant avec eux.

QUI :

Isabelle Maréchal , marraine de CHAÎNE DE VIE et Thierry Houillon , parrain de CHAÎNE DE VIE et greffé du foie (conjoint d'Isabelle Maréchal)

, marraine de CHAÎNE DE VIE et , parrain de CHAÎNE DE VIE et greffé du foie (conjoint d'Isabelle Maréchal) Lucie Dumont , fondatrice et coordonnatrice de CHAÎNE DE VIE

, fondatrice et coordonnatrice de CHAÎNE DE VIE Doris Rainha , enseignante CHAÎNE DE VIE à l'école secondaire Paul-Arseneau

, enseignante CHAÎNE DE VIE à l'école secondaire Paul-Arseneau Audrey Lebeau , élève ambassadrice de CHAÎNE DE VIE de l'école secondaire Paul-Arseneau

, élève ambassadrice de CHAÎNE DE VIE de l'école secondaire Paul-Arseneau Dr Pierre Marsolais , interniste intensiviste, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

, interniste intensiviste, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Caroline St-Amour , famille de donneur

, famille de donneur Linda Paradis , greffée des poumons depuis un an

, greffée des poumons depuis un an Audrée Descheneaux , greffée du plus vieux foie et secrétaire provinciale de l'Association canadienne des greffés

, greffée du plus vieux foie et secrétaire provinciale de l'Association canadienne des greffés Caroline Fortier , mère de Maélie, 6 ans, qui attend une greffe de coeur

, mère de Maélie, 6 ans, qui attend une greffe de coeur Dr Prosanto Chaudhury , directeur médical - transplantation d'organes, Transplant Québec

, directeur médical - transplantation d'organes, Transplant Québec Gabriel Filippi , grimpeur Everest

, grimpeur Everest Jean Girard , sergent coordonnateur, Association canadienne des dons d'organes (ACDO-SPVM)

, sergent coordonnateur, Association canadienne des dons d'organes (ACDO-SPVM) La chorale AMALGAME et la chanteuse Sylvie Desgroseilliers

et la chanteuse Les participants du DÉFI CHAÎNE DE VIE

OÙ : Le départ se fera de l'aréna McConnell de McGill, 3883, rue University à Montréal. Les participants se réuniront au sommet du mont Royal (devant le chalet du Belvédère) autour de 11 h 30 pour la prise de photo officielle.

Le DÉFI CHAÎNE DE VIE est présenté par Cogeco et Inextenso. Le public est invité à appuyer les équipes régionales en grimpant avec eux ou en faisant un don sur defi.chainedevie.org. En plus de Montréal, le DÉFI CHAÎNE DE VIE se tiendra le lendemain (15 octobre) aux endroits suivants :

Abitibi-Témiscamingue : Collines Kékéko Bas-Saint-Laurent : La Côte-des-Chats Centre-du-Québec : Mont Gleason Côte-Nord : Mont Gallix Estrie : Mont Orford Gaspésie : Mont Castor Lanaudière : Ski-Montagne Coupée Laurentides : Sommet Saint-Sauveur Mauricie : Mont Carmel Montérégie : Ski Saint-Bruno Outaouais : Mont Cascades Québec : Centre de ski Le Relais Saguenay : Parc National des Monts-Valin Irlande : Mont Divis, Belfast

POUR SUIVRE LE DÉFI ET LE PROJET CHAÎNE DE VIE :

Site Web du DÉFI : defi.chainedevie.org

Facebook : facebook.com/ProjetChainedeVie

Twitter : twitter.com/ChainedeVie

Youtube : youtube.com/channel/UCIyYp2WXNhqyOuDlEQZh4iw

#ChaineDeVie