Avis aux médias : Des logements abordables ouvrent leurs portes à Dawson

DAWSON, YUKON--(Marketwired - 17 mai 2017) - L'honorable Sandy Silver, premier ministre, ministre du Conseil exécutif et des Finances et député territorial de Klondike, l'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, Wayne Potoroka, maire de Dawson, ainsi que des partenaires du milieu, participeront à l'inauguration d'un nouvel ensemble de huit logements locatifs abordables à Dawson.

Date : le 21 mai 2017 Heure : 14 h Endroit : À l'angle de la rue King et de la 6e avenue Dawson (Yukon), Y0B 1G0