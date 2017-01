Avis aux médias : ICEMAN 2017 - Les guerriers de Valcartier repoussent - encore - leurs limites!

VALCARTIER, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à assister à la seconde édition du défi « ICEMAN ». Ce pentathlon hivernal est le défi sportif par excellence lancé aux soldats du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canda (5 GBMC) et, pour une première fois, ouvert aux militaires des autres formations de l'Armée. Par cette activité exigeante, le 5 GBMC vise à promouvoir la robustesse physique et la résilience mentale chez ses membres.

Quand : 25 et 26 janvier 2017, entre 7 h et 14 h* Où : Base Valcartier, guérite principale (accueil) Quoi : Épreuves de 5,5 km de marche avec charge (environ 35 lb), de 8,7 km de ski militaire, de 5 km de raquette, de 5,5 km de course et de tir avec arme personnelle. Soit un total de 24,7 km!

Le défi ICEMAN s'ajoute aux Jeux d'hiver du 5 GBMC, une tradition annuelle à laquelle quelque 400 membres se préparent depuis plusieurs semaines. Ceci signifie qu'en plus des cinq épreuves mentionnées ci-dessus, les journalistes intéressés pourront couvrir les épreuves de hockey sur glace, de souque à la corde et une course tous grades (militaires du rang et officiers).

* Bien que les activités d'ICEMAN auront principalement lieu en avant-midi, d'autres épreuves, celles-ci comprises dans les Jeux d'hiver du 5 GBMC, se dérouleront tout au long de la journée et seront également matière à couverture intéressante.

Liens associés

Vidéo ICEMAN 2016 : https://www.facebook.com/5GBMC/videos/1145584002118900/

Photos ICEMAN 2016 : https://www.flickr.com/photos/valcartier/sets/72157663992771646