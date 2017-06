Avis aux médias : Inauguration de logements abordables à Montmagny

MONTMAGNY, QUÉBEC--(Marketwired - 28 juin 2017) - Les médias sont invités à l'inauguration officielle de la résidence Le Riverain. L'événement se déroulera en présence de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, M. Norbert Morin, député de Côté-du-Sud et Adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny, ainsi que les partenaires du milieu.

Date : Le 29 juin 2017 Heure : 11 h 30 Endroit : 221, rue Saint-Louis Montmagny (Québec)