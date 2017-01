Avis aux médias : Infrastructure Canada

DELTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet du pont Alex Fraser, en présence de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de l'honorable Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure; et de Scott Hamilton, député provincial de Delta North.

Date : le jeudi 19 janvier 2017 Heure : 10 h Lieu : Station d'inspection et de pesage

Nordel (route 91)

8150, Nordel Way

Delta, Colombie-Britannique

