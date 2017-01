Avis aux médias : Infrastructure Canada

CHIPMAN, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure, en présence du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Beauséjour, l'honorable Dominic LeBlanc, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et du premier ministre du Nouveau-Brunswick, l'honorable Brian Gallant.

Date : le vendredi 20 janvier 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Centre Héritage 238 rue Main Chipman (Nouveau Brunswick)

