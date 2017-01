Avis aux médias : Infrastructure Canada

CANTON DE KING, ONTARIO--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Deb Schulte, députée de King-Vaughan, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Brian McCullagh, directeur du développement commercial à Vianet, de Glenn Grubb, président de Comcentric Networking Inc., et de Steve Pellegrini, maire du canton de King.

Date : le lundi 23 janvier 2017 Heure : 10 h Lieu : Bureau municipal du canton de King Salle du conseil 2075, rue King Canton de King, Ontario

