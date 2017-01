Avis aux médias : Infrastructure Canada

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure, en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député pour Honoré-Mercier (Québec), Pablo Rodriguez, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin Coiteux, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Soulanges, madame Lucie Charlebois, ainsi que le maire de la Municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, monsieur Denis Lapointe.

Date : le mardi 24 janvier 2017 Heure : 9 h 00 Lieu : Hôtel de ville Salle du conseil, 2e étage 61, rue Sainte-Cécile Salaberry-de-Valleyfield (Québec)