Avis aux médias : Infrastructure Canada

WEEDON, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée pour Compton-Stanstead (Québec), l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin Coiteux, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, et ministre responsable de la région de l'Estrie, monsieur Luc Fortin, ainsi que le maire de la municipalité de Weedon, monsieur Richard Tanguay.

Date : le jeudi 26 janvier 2017 Heure : 9 h 00 Lieu : Hôtel de ville 520, 2e Avenue (Route 112) Weedon (Québec)

