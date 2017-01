Avis aux médias : Infrastructure Canada

CAMBRIDGE, ONTARIO--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement en matière d'infrastructure au sujet d'un important projet routier en présence de Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi; de Bryan May, député de Cambridge; de Kathryn McGarry, députée provinciale de Cambridge, au nom du ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Bob Chiarelli, et de Daiene Vernile, adjointe parlementaire du ministre des Transports.

Date : Le vendredi 27 janvier 2017 Heure : 10 h 30 Lieu : Chantier de construction près de l'immeuble de la Chambre de commerce de Cambridge 750, chemin Hespeler Cambridge (Ontario)

