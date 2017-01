Avis aux médias : Infrastructure Canada

NORTH VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure concernant le projet du corridor Lower Lynn, sur l'autoroute 1, en présence de Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver, de Terry Beech, député de Burnaby Nord-Seymour, et de Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de l'honorable Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique; de Jane Thornthwaite, députée provinciale de North Vancouver-Seymour; et de Richard Walton, maire du district de North Vancouver.

Date : Vendredi 27 janvier 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Site de construction situé entre le pont Keith et le pont Lynn Creek North Vancouver, C.-B. Stationnement : Centre communautaire Seylynn 625 Mountain Hwy North Vancouver, Colombie-Britannique

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra