Avis aux médias : Infrastructure Canada

SHAWINIGAN, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre du Commerce international et député pour Saint-Maurice-Champlain (Québec), l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin Coiteux.

Pour l'occasion, le député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère, le député de Champlain, M. Pierre-Michel Auger, le député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, ainsi que le maire de la Ville de Shawinigan, M. Michel Angers, seront également présents.

Date : le vendredi 27 janvier 2017 Heure : 8 h 30 Lieu : Hôtel de ville de Shawinigan 550, avenue de l'Hôtel-de-Ville Shawinigan (Québec)

