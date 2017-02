Avis aux médias : Infrastructure Canada

KINGSTON, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à une annonce importante en matière d'infrastructure, en présence de Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de Sophie Kiwala, députée provinciale de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario; et de Bryan Paterson, maire de Kingston.

Date : Le vendredi 10 février 2017 Heure : 10 h Lieu : Garage d'autobus de Kingston 1181, boul. John Counter Kingston (Ontario)

