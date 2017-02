Avis aux médias : Infrastructure Canada

BRAMPTON, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario; et de Linda Jeffrey, mairesse de Brampton.

Date : Le vendredi 10 février 2017 Heure : 10 h Lieu : Installation de transport en commun Sandalwood 130, promenade Sandalwood Brampton (Ontario)

