Avis aux médias : Infrastructure Canada

MIRAMICHI, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet du pont Anderson, au Nouveau-Brunswick, en présence de Pat Finnigan, député de MiramichiΓÇÆGrand Lake, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure et ministre responsable des Fonds du Nord et de Miramichi, et de Lisa Harris, ministre des aînés et des Soins de longue durée.

Date : mercredi 1er mars 2017 Heure : 15 h Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb 345, rue Campbell Miramichi (Nouveau-Brunswick)

