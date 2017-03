Avis aux médias : Infrastructure Canada

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 1 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de la route de liaison Aerotech de la route 102, en présence du député de Nova-Centre, Sean Fraser, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et du député provincial de Waverley-Fall River-Beaver Bank, Bill Horne, au nom du ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, l'honorable Geoff MacLellan.

Date : le jeudi 2e mars 2017 Heure : 14 h 00 Lieu : Caserne de pompiers Wellington-Fletcher Lake 4132, route 2 Halifax (Nouvelle-Écosse)

