Avis aux médias : Infrastructure Canada

SAYABEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia (Québec), M. Rémi Massé, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, du ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et de la mairesse de Sayabec, Mme Danielle Marcoux.

Date : le vendredi 3 mars 2017 Heure : 9 h 00 Lieu : Centre communautaire de Sayabec 6, rue Keable Sayabec (Québec)

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra