Avis aux médias : Infrastructure Canada

ST. PETER'S, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 2 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de la réfection de la route principale 4, en présence de Rodger Cuzner, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Michel Samson, ministre de l'Énergie, au nom de l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure.

Date : le vendredi 3 mars 2017 Heure : 11 h Lieu : Poste de pompiers de St. Peter's 22, rue Toulouse St. Peter's (Nouvelle-Écosse)

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra