Avis aux médias : Infrastructure Canada

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 2 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député de St. John's-Est, Nick Whalen, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, du ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et député à la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador pour Mount Scio, l'honorable Dale Kirby, du maire de la Ville de St. John's, Dennis O'Keefe, et du conseiller municipal et président du comité de Transports de St. John's, Wally Collins.

Date : le vendredi 3 mars 2017 Heure : 11 h 00 Lieu : Metrobus 25, rue Messenger St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

