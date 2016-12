Avis aux médias : Invitation au coup d'envoi des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération dans la région de la capitale du Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 30 déc. 2016) - Patrimoine canadien invite les médias au coup d'envoi des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération dans la région de la capitale du Canada le samedi 31 décembre 2016. Cette soirée débutera dès 19 h par la tenue d'une cérémonie à laquelle participeront, entre autres, des dignitaires ainsi que des athlètes olympiques et paralympiques. À 20 h 17 précisément, un feu d'artifice pyromusical illuminera le ciel de la région. Un spectacle présenté par Radio Radio, Brett Kissel et Carly Rae Jepsen débutera à 21 h et se terminera au coup de minuit par un feu d'artifice traditionnel.

Veuillez prendre connaissance du document d'information ci-joint pour en savoir plus.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le samedi 31 décembre 2016 HEURE : 18 h LIEU : Colline du Parlement (Veuillez emprunter l'entrée de la rue O'Connor.) Rue Wellington Ottawa (Ontario)

Les médias auront accès aux positions médiatiques #1 et #2 pour la cérémonie de 18 h à 20 h 15, et à la position médiatique #3 pour couvrir le spectacle de la soirée (voir annexe 1). Prière d'entrer sur la colline du Parlement via la rue O'Connor.

Un branchement audio sera mis à la disposition des médias.

Il y aura des espaces de stationnement au bas de l'allée ouest uniquement pour les véhicules de diffusion en direct. RSVP obligatoire pour les véhicules de diffusion en direct avant 10 h, le mercredi 28 décembre, à PCH.media-media.PCH@Canada.ca. Les membres des médias sont priés de fournir les renseignements suivants : nom et numéro de cellulaire du conducteur et numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Toutes les positions de caméra dans la section réservée aux médias seront équipées d'une alimentation audio câblée.

Patrimoine canadien respecte et applique la réglementation d'Industrie Canada sur l'utilisation des fréquences sans fil. L'utilisation d'équipement sans fil (p. ex. microphones, caméras et systèmes d'interphone) qui interfère avec les canaux de fréquences préautorisés de Patrimoine canadien ou les brouille sera interdite sur la colline du Parlement le 31 décembre 2016.

Les médias qui souhaitent utiliser de l'équipement sans fil doivent valider leurs canaux de fréquences auprès de Marc Fortier, Tribune de la presse parlementaire canadienne, à Marc.Fortier@parl.gc.ca, et vérifier que leur équipement fonctionne avec ces canaux désignés.