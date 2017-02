Avis aux médias : Invitation au coup d'envoi du 39e Bal de Neige

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 2 fév. 2017) - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députés d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, invite les médias au coup d'envoi officiel du 39e Bal de Neige vendredi. Elle sera accompagnée de Mme Mireille Apollon, mairesse suppléante de la Ville de Gatineau, et de Jim Watson, maire d'Ottawa. La ministre McKenna sera également accompagnée de Coleman Hell, qui donnera le coup d'envoi du Bal de Neige en soirée au parc de la Confédération.

De plus, après le lancement officiel, les médias sont invités à essayer la méga tyrolienne géante! Pour une question de logistique, merci de mettre le RSVP pour la tyrolienne avec la ligne média de la Ville de Gatineau : medias@gatineau.ca ou 819-595-7171.

Cette grande fête hivernale se déroulera du 3 au 20 février 2017, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Si vous avez des questions pour nos porte-paroles ou artistes, ou si vous désirez couvrir les activités, n'hésitiez pas à communiquer avec le bureau des relations avec les médias.

Veuillez prendre connaissance du document d'information ci-joint pour en savoir plus.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le vendredi 3 février 2017 HEURE : 9 h 30 LIEU : Entrée du labyrinthe Canada 150 du Domaine des Flocons Parc Jacques-Cartier Rue Laurier Gatineau (Québec)

Document d'information

Nous souhaitons rappeler aux représentants des médias qu'ils doivent être enregistrés auprès de Patrimoine canadien pour accéder au site à bord d'un véhicule durant les festivités.

On demande aux représentants des médias d'utiliser l'entrée située près de la marina pour accéder au site (voir annexe 1).

La rue Laurier sera fermée à la circulation, mais vous pourrez emprunter la rue Laurier à partir du boulevard des Allumettières.