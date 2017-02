AVIS AUX MÉDIAS: La ministre Duncan annonce un soutien financier à 223 projets de 39 universités canadiennes pour aider ces établissements à attirer et à retenir les meilleurs chercheurs au monde

FREDERICTON, NB--(Marketwired - 27 février 2017) - Fondation canadienne pour l'innovation

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, sera à l'Université du Nouveau-Brunswick pour annoncer un soutien financier à des universités et chercheurs du pays. Ce soutien du Fonds des leaders John-R.-Evans créera des emplois et des entreprises, améliorera notre santé, assurera un meilleur environnement et favorisera l'épanouissement de la classe moyenne.

Après l'annonce, la ministre Duncan visitera le Andrew and Marjorie McCain Human Performance Laboratory de l'établissement. Les représentants des médias peuvent participer à la visite.

Date : 28 février 2017

Annonce - 10h15 (heure de l'Atlantique)

Visite après l'annonce

Lieu :

Université du Nouveau-Brunswick, campus Fredericton

15 promenade Peter Kelly

Long Hall, Centre Richard J. Currie

Fredericton, Nouveau-Brunswick