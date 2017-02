Avis aux médias : La ministre Duncan annoncera un appui à 94 partenariats de recherche essentiels à l'économie, à l'environnement et à la société

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, qui fera une annonce importante au sujet d'un appui accordé à la recherche scientifique et à l'innovation. Cet appui sera axé sur la collaboration entre le milieu universitaire et le secteur privé, afin d'assurer une économie plus innovatrice et la croissance de la classe moyenne au Canada.

Après l'annonce, la ministre Duncan visitera un laboratoire du Complexe de recherche avancée de l'Université d'Ottawa. Les médias sont invités à participer à la visite.

La ministre Duncan répondra aux questions des médias après l'annonce.