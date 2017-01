Avis aux médias : La ministre Joly est en Chine pour promouvoir la culture et les arts canadiens

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 10 jan. 2017) - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, visitera la République populaire de Chine pour promouvoir la culture et les arts canadiens. Pendant son voyage, la ministre rencontrera plusieurs créateurs canadiens qui travaillent en Chine, ainsi que des représentants du gouvernement et du milieu de la culture chinois pour discuter des affaires culturelles entre le Canada et la Chine.

La ministre Joly sera à Beijing du 9 au 12 janvier, puis à Shanghai du 12 au 14 janvier, avec des représentants de l'Office national du film, de Téléfilm Canada et du Musée des sciences et de la technologie. Elle rencontrera des représentants du Cirque du Soleil, de Moment Factory, de ShowCanada, de Disney China, d'ArtLabor, de la Vancouver Film School, du Conseil d'affaires Canada-Chine, du Collège Sheridan, de Cavalia, d'Ubisoft, de Cinegroup, de Naked Ape Productions, de Brookfield, du Cirque Éloize, des provinces et des territoires.

Nota : L'itinéraire partiel, qui figure ci-dessous, peut être modifié sans préavis. Il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

BEIJING Le mardi 10 janvier 2017 9 h La ministre rencontre M. Luo Shugang, ministre de la Culture de la République populaire de Chine. 14 h 30 La ministre rencontre M. Tong Gang, vice-ministre de l'Administration d'État de la presse, des publications, de la radio, du cinéma et de la télévision. Le mercredi 11 janvier 2017 9 h La ministre rencontre M. Liu Yuzhu, directeur de l'Administration d'État du Patrimoine culturel, pour annoncer le retour de biens culturels en vertu de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. 12 h La ministre participe à une table ronde avec les dirigeants de grandes institutions culturelles chinoises afin de discuter de la collaboration avec leurs homologues canadiens. 15 h La ministre participe à une table ronde avec d'éminents artistes et créateurs chinois de différentes disciplines. SHANGHAI Le jeudi 12 janvier 2017 15 h 15 La ministre participe à une réunion avec des entreprises du secteur canadien de la culture et de la créativité présentes à Shanghai. 17 h 30 La ministre prononce un discours à une soirée organisée par la Chambre de commerce du Canada à Shanghai. Le vendredi 13 janvier 2017 10 h La ministre rencontre des créateurs de contenu canadien et des entreprises canadiennes basées à Shanghai. 15 h La ministre visite la Vancouver Film School à Shanghai et prend la parole avant une table ronde sur les industries cinématographiques canadiennes et chinoises. Le samedi 14 janvier 2017 9 h La ministre assiste à l'avant-première du film d'animation La Guerre des Tuques, où elle prononcera une allocution.

