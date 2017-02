Avis aux médias : La ministre Lebouthillier fera une annonce au sujet d'un site patrimonial de la Gaspésie

NEW CARLISLE, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, fera une annonce mercredi au sujet d'un site commémoratif de New Carlisle. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le mercredi 1er mars 2017 HEURE : 10 h LIEU : Hôtel de ville de New Carlisle 138, boulevard Gérard-D.-Levesque New Carlisle (Québec)

