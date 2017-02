Avis aux médias : La ministre Qualtrough assistera à des assemblées scolaires à Ottawa durant la Semaine du développement international

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Dans le cadre de la Semaine du développement international, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, participera à deux assemblées scolaires à Ottawa, en appui au projet À toi de jouer de Right to Play.

La sénatrice Chantal Petitclerc, athlète ambassadrice de Right to Play, et Lori Smith, directrice nationale de Right to Play Canada, seront également présentes. La ministre Qualtrough assistera aux assemblées au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement et de la Francophonie.

À toi de jouer est un projet de mobilisation scolaire conçu pour unir les élèves des quatre coins de la planète et les préparer à changer le monde grâce à l'énergie transformatrice du jeu. Il encourage les jeunes à faire appel au citoyen du monde qui sommeille en eux et à développer leurs qualités de chef de file. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.righttoplay.com.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le mercredi 8 février 2017 HEURE : 9 h 30 LIEU : École primaire publique Séraphin-Marion 2147, avenue Loyola Gloucester (Ontario)

HEURE : 11 h 45 LIEU : École publique Rockliffe Park 350, chemin Buena Vista Ottawa (Ontario)

