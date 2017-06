Avis aux médias : La SCHL publiera de nouveaux rapports fondés sur les données fournies par une agence d'évaluation du crédit

Société canadienne d'hypothèques et de logement

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 12 juin 2017) - Dans le cadre de ses efforts constants visant à mieux comprendre les facteurs qui ont une incidence sur les systèmes de logement au Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera un nouveau rapport fondé sur les données fournies par une agence d'évaluation du crédit intitulé Coup d'œil sur l'endettement des propriétaires-occupants.

Coup d'œil sur l'endettement des propriétaires-occupants est une série de feuillets qui analysent des données sur le crédit à la consommation et portant surtout sur l'endettement des propriétaires-occupants, des emprunteurs hypothécaires et des acheteurs potentiels et sur l'utilisation qu'ils font du crédit.

Le premier feuillet examinera les taux de prêts hypothécaires en souffrance et sera publié le mardi 13 juin à 9 h (HE) dans L'Observateur du logement en ligne.

