Avis aux médias : La SCHL publiera le Rapport 2017 sur les résidences pour personnes âgées

Société canadienne d'hypothèques et de logement

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 30 mai 2017) - La SCHL publiera les résultats de ses Rapports 2016 sur les résidences pour personnes âgées, mercredi le 31 mai à 8h15 (heure de l'Est).

Le rapport comprend une description et une analyse du marché des résidences pour personnes âgées du Canada et, notamment, des données sur les taux d'inoccupation, les loyers et l'univers de l'enquête.

Les rapports national et régionaux seront disponibles au http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/index.cfm.

