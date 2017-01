Avis aux médias : La SCHL publiera son plus récent MSL

Société canadienne d'hypothèques et de logement

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 jan. 2017) - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent Le marché sous la loupe (MSL) qui porte sur la relation qui existe entre le prix des logements dans la RGT et celui des habitations qui se trouvent dans les marchés des environs.

Le rapport sera disponible 24 janvier 2017, ici à 08 h 15, heure normale de l'Est.

Cette publication contient divers sujets, particulièrements liés au logement, dans la RGT. Elle fournit des informations et des analyses éclairées qui favoriseront la prise de décisions dans les secteurs de l'habitation et du financement de l'habitation.

