Avis aux médias : La SCHL s'apprête à publier son rapport annuel sur le logement dans le Nord

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 21 juin 2017) -

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera demain son rapport annuel intitulé Survol du marché de l'habitation dans les régions du Nord.

Le rapport porte sur Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit et présente l'analyse des conditions économiques, des marchés locatifs et de la revente, de la construction de logements et de l'abordabilité.

Il sera publié le jeudi 22 juin à 11 h (HE) dans L'Observateur du logement en ligne.

Pour en savoir plus sur la SCHL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.