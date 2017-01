Avis aux médias : L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec soulignent leur engagement envers le service axé sur la clientèle durant la période de production des déclarations de revenus

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Le samedi 28 janvier 2017, l'honorable Diane Lebouthillier, C.P., députée, ministre du Revenu national, et le ministre des Finances du Québec, Carlos J. Leitão, s'adresseront aux bénévoles du Programme des bénévoles et du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt, qui permettent aux particuliers et aux familles qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple de recevoir sans interruption les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.

Date Le samedi 28 janvier 2017 Lieu Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Vieux-Montréal 535, avenue Viger Est Montréal (Québec) Heure 10 h 30 (heure avancée de l'Est)