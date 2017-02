Avis aux médias : Le Canada et l'Ontario annonceront un soutien pour attirer des investissements dans la région de Toronto

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 2 fév. 2017) - Les représentants fédéraux, provinciaux et municipaux suivants feront une annonce concernant un investissement global dans la région de Toronto : L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario L'honorable Brad Duguid, ministre ontarien du Développement économique et de la Croissance John Tory, maire de Toronto Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga Tous les représentants du gouvernement seront à la disposition des médias pour répondre à leurs questions après l'annonce.

Veuillez noter que tous les renseignements sont indiqués sous réserve de modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.