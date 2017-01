Avis aux médias : Le gouvernement annoncera un appui pour l'infrastructure communautaire de Calgary

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Dans le cadre des célébrations organisées par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante faite par l'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Calgary Centre, et Darshan Kang, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, sera présent et dira quelques mots au nom de la région de Calgary.

Date : Le mardi 17 janvier 2017 Heure : 11 h (HNR) Endroit : Village Square Leisure Centre 2623-56 St NE Calgary (Alberta) Directives : Veuillez utiliser l'entrée de l'aréna.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter à : @MinistreISDE, @DEO_Canada, @cityofcalgary.

Mot-clic : #Canada150

Sites Web : Page d'accueil de DEO, page d'accueil de Canada 150, Ville de Calgary.

Facebook : @canada150e

Instagram : @canada150

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388