Avis aux médias : Le gouvernement du Canada annoncera un appui pour l'infrastructure communautaire du Nord-Ouest de l'Alberta

GRANDE PRAIRIE, ALBERTA--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Dans le cadre des célébrations organisées par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante faite par l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Date : Le jeudi 19 janvier 2017 Heure : 15 h Endroit : Salle de conseil de la Ville de Grande Prairie

Hôtel de ville

10205 98 Street

Grande Prairie (Alberta)

