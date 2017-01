Avis aux médias : Le gouvernement du Canada annoncera un appui pour l'infrastructure communautaire du Centre-Est de l'Alberta

STETTLER, ALBERTA--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Dans le cadre des célébrations organisées par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante faite par Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député fédéral d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Date : Le vendredi 20 janvier 2017 Heure : 10 h Endroit : 2e étage, Stettler Curling Club 5111 46th Avenue Stettler (Alberta)

