Avis aux médias : Le gouvernement du Canada appuie une nouvelle technologie d'extraction botanique

Agriculture et Agroalimentaire Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, Mme Carla Qualtrough, invite les médias à l'annonce d'un investissement du gouvernement du Canada dans une nouvelle technologie canadienne.

Événement Conférence de presse Date Mardi 17 janvier 2017 Heure 10 h (heure locale) Lieu Mazza Innovation Ltd. 7901 Progress Way Delta (Colombie-Britannique) V2T 5W5

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne