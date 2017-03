Avis aux médias : Le gouvernement du Canada fait une annonce sur les améliorations aux services en ligne

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 6 mars 2017) - Le mardi 7 mars 2017, l'honorable Diane Lebouthillier, députée, ministre du Revenu national, et l'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, annonceront la façon dont le gouvernement du Canada aide les Canadiens à consulter et à gérer leurs renseignements personnels au sujet de l'impôt sur le revenu et des prestations en ligne.

Date Le mardi 7 mars 2017 Lieu Foyer de la Chambre des communes Ottawa (Ontario) Heure 12 h 30 (heure avancée de l'Est)