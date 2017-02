Avis aux médias : Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à appuyer les Forces armées canadiennes et l'économie

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 2 fév. 2017) - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, fera une annonce importante visant à appuyer les Forces armées canadiennes et l'économie locale.

Date : 3 février 2017 Heure : 13 h (HNE) Endroit : Magellan Aerospace Corporation 3160, chemin Derry Est Mississauga (Ontario)

