Avis aux médias : Les experts de l'abandon du tabac se réunissent à Ottawa

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Le tabagisme demeure la principale cause évitable de maladie, d'invalidité et de décès prématuré au Canada. Les experts en la matière se réuniront à Ottawa dans le cadre de la 9e Conférence annuelle d'Ottawa sur l'abandon du tabac, l'événement de premier plan au pays sur cet enjeu de santé publique majeur.

Des experts exploreront les nouveautés en matière de traitement clinique du tabagisme, de développement des programmes et de recherche sur l'abandon du tabac. Parmi les sujets qui seront explorés figurent l'utilisation des cigarettes électroniques, les nouveaux règlements sur les paquets de cigarettes, les médecins récalcitrants, l'abandon du tabac chez les tranches de la population les plus vulnérables comme les Autochtones, les sans-abris, les personnes atteintes de maladies mentales, les femmes et les jeunes adultes.

QUOI : La 9e Conférence annuelle d'Ottawa sur l'abandon du tabac

QUAND : 20 et 21 janvier 2017

OÙ : Hôtel Westin, 11, promenade Colonel By, Ottawa, (Ontario) K1N 9H4

Visionnez l'invitation de Priscilla Bélanger, facilitatrice des services d'approche pour la Division de prévention et de réadaptation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

