Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan collaborent avec Habitat pour l'humanité à la construction d'une maison à Yorkton

YORKTON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 26 juin 2017) - Terry Dennis, député provincial de Canora-Pelly, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, Monsieur Bob Maloney, maire de la Ville de Yorkton, et un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ainsi que des dignitaires et des partenaires communautaires, inaugureront le lancement de la construction d'une nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Yorkton

Date : 27 juin 2017 Heure : 14 h Endroit : 222, avenue Bettes Yorkton (Saskatchewan)